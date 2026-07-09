Произошел наезд на подростков с электросамокатами в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске на Амуре 8 июля в 14:10 на улице Дзержинского, в районе дома 34, автомобиль «Тойота Исис» сбил двух подростков, пересекавших проезжую часть на электросамокате. Несовершеннолетние нарушили требования ПДД: они двигались вдвоём на одном средстве индивидуальной мобильности и не спешились при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода, сообщает официальный канал Госавтоинспекции Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.