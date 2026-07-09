Сын спас хабаровчанку от потери 900 тысяч рублей после звонка мошенников

В Хабаровске 47-летняя жительница Индустриального района едва не лишилась почти 900 тысяч рублей после сообщения от лжеработников домофонной компании. Перевод удалось остановить благодаря сыну женщины, сообщает hab.aif.ru.
Неизвестные написали горожанке в мессенджере и представились сотрудниками организации, которая якобы меняет домофонное оборудование. Под предлогом оказания услуги они выманили у женщины код из СМС.
После этого ей стали приходить сообщения об оформлении микрозаймов и заявок на кредиты. В них был указан номер «контактного центра», куда хабаровчанка сама перезвонила. Там её перевели на якобы сотрудника Центрального банка, который заявил, что аккаунт на «Госуслугах» взломан, персональные данные утекли, а сбережения находятся под угрозой.
Женщину убедили перевести почти 900 тысяч рублей на «безопасный счёт». В этот момент домой приехал её сын, услышал рассказ о происходящем и сразу понял, что мать общается с мошенниками. Вместе они поехали в банк и написали заявление о приостановлении перевода — деньги удалось вернуть.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество. С заявительницей, её сыном и жильцами соседних квартир проведена профилактическая беседа, всем вручены информационные памятки», — прокомментировал hab.aif.ru врио начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.