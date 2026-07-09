Сын спас хабаровчанку от потери 900 тысяч рублей после звонка мошенников

После этого ей стали приходить сообщения об оформлении микрозаймов и заявок на кредиты. В них был указан номер «контактного центра», куда хабаровчанка сама перезвонила. Там её перевели на якобы сотрудника Центрального банка, который заявил, что аккаунт на «Госуслугах» взломан, персональные данные утекли, а сбережения находятся под угрозой.