Автоматическая межпланетная станция New Horizons вышла из режима гибернации: она готова к работе

В космосе тем временем стартовала первая миссия по спасению аппарата NASA. Спутник LINK захватит обсерваторию Swift и поднимет ее на орбиту. Он оснащен тремя роботизированными руками и ионными двигателями. Спутник изучит обсерваторию и начнет подъем на высоту около 600 километров.