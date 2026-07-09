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Автоматическая межпланетная станция New Horizons вышла из режима гибернации: она готова к работе

NASA: межпланетная станция New Horizons спустя год вышла из режима гибернации.

Источник: Комсомольская правда

К настоящему моменту автоматическая межпланетная станция New Horizons вновь вышла из режима гибернации. Она готова вернуться к работе. Станция пребывала в гибернации порядка года. О произошедших изменениях сообщили в пресс-службе NASA.

Отмечается, что сейчас АМС находится на расстоянии в 9,5 миллиарда километров от Земли. Станция продолжит процесс изучения Плутона и его спутника Харона.

«New Horizons вернулась в рабочее состояние и готова начать передачу научных данных, собранных в далеком поясе Койпера», — сказано в материале.

В космосе тем временем стартовала первая миссия по спасению аппарата NASA. Спутник LINK захватит обсерваторию Swift и поднимет ее на орбиту. Он оснащен тремя роботизированными руками и ионными двигателями. Спутник изучит обсерваторию и начнет подъем на высоту около 600 километров.