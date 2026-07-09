Победители окружной «Зарницы» в Хабаровском крае отправятся на всероссийский финал

В Хабаровском крае стартовал окружной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участие в соревнованиях приняли 18 команд, представляющих 10 субъектов Дальнего Востока. Победители получат право на борьбу в всероссийском финале. Мероприятие проводят в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В торжественной церемонии открытия приняли участие не только конкурсанты. Чтобы пожелать молодым людям удачи, на площадку прибыли вице-губернаторы Хабаровского края Артем Мельников и Сергей Кузнецов.
— Нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи — это наш приоритет. Мы когда-то уйдем, и именно вам защищать эту страну. Для этого нужны выдержка, знания и навыки. На тренировку таких навыков и направлена «Зарница». Благодарю организаторов. Воспитать нашу молодежь, дать ей возможности в будущем защищать нашу страну — это сейчас самая главная задача, которую мы должны решить. Родина у нас одна, и другой не будет, — подчеркнул Артем Мельников.
Участникам предстоит пройти как командные, так и индивидуальные испытания, поделенные на семь направлений: командир, связист, штурмовик, сапер, медик, военкор и оператор БПЛА. Как сообщили организаторы, атмосферу постарались приблизить к реальным условиям, что потребует от конкурсантов проявить физическую выносливость и тактическое мышление.
— Соревнования проходят на территории воинской части, которая ежесекундно защищает нашу Родину, наше небо. Сейчас вы еще юны, и вы играете, но, по сути, это уже большая тактическая задача — выйти из игры победителями. Желаю вам четкой отработки всех заданий. Победы вам! — отметил Сергей Кузнецов.
Финал «Зарницы 2.0» пройдет в Волгограде, ориентировочная дата проведения — сентябрь 2026 года.