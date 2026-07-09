Победители окружной «Зарницы» в Хабаровском крае отправятся на всероссийский финал

— Нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи — это наш приоритет. Мы когда-то уйдем, и именно вам защищать эту страну. Для этого нужны выдержка, знания и навыки. На тренировку таких навыков и направлена «Зарница». Благодарю организаторов. Воспитать нашу молодежь, дать ей возможности в будущем защищать нашу страну — это сейчас самая главная задача, которую мы должны решить. Родина у нас одна, и другой не будет, — подчеркнул Артем Мельников.