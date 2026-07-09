Власти Львова пригрозили участникам бунта привлечением к ответственности

По его словам, встреча состоялась с участием представителей правоохранительных органов и была посвящена ситуации, связанной с блокировкой автомобилей ТЦК. Козицкий заявил, что все лица, совершившие правонарушения, в том числе препятствовавшие деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.