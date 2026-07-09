Власти Львова пригрозили участникам бунта привлечением к ответственности

Во Львове прошло экстренное совещание после событий в районе Сихов, где произошел протест против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
По его словам, встреча состоялась с участием представителей правоохранительных органов и была посвящена ситуации, связанной с блокировкой автомобилей ТЦК. Козицкий заявил, что все лица, совершившие правонарушения, в том числе препятствовавшие деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.
Он также отметил, что первоочередной задачей местных властей остается поддержание общественного порядка.
Ранее украинские СМИ распространили видеозаписи с места событий, на которых, как утверждается, сотни жителей Львова вышли на акцию протеста против ТЦК. На кадрах видно, как участники скандируют «Позор», раскачивают автомобиль территориального центра комплектования и наносят по нему удары. В результате протестующим удалось перевернуть машину.
Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что описанные события произошли в Сихове — крупнейшем жилом массиве на юго-востоке города.
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