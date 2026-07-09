Стоматолог объяснил, когда придётся платить за лечение зубов даже с полисом ОМС

Врач рекомендует заранее уточнять перечень бесплатных услуг ещё до подписания договора, особенно если оплатить лечение предлагают до его начала. Если необходимая процедура входит в программу ОМС, стоит попросить объяснить, чем бесплатный вариант отличается от платного и за что именно предлагают доплатить. В спорной ситуации Никонов советует обращаться не только к администратору, но и к руководству клиники.