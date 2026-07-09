До 80 рублей повысится стоимость проезда в автобусах в Комсомольске-на-Амуре

В администрацию Комсомольска-на-Амуре поступило уведомление от индивидуального предпринимателя Карпунов М. Н, который занимается пассажирскими перевозками по маршрутам № 2 «мкр. Амурлитмаш — ул. Юбилейная», № 4 «мкр. Амурлитмаш — мкр. Привокзальный», № 14 «мкр. Амурлитмаш — 66-й квартал», № 15 «мкр. Амурлитмаш — мкр. Хорпинский», № 24 «ул. Уральская — мкр. Амурлитмаш» и № 25 «Набережная — мкр. Амурсталь», о том, что с 20 июля на них повысится стоимость проезда с 70 рублей до 80 рублей.