До 80 рублей повысится стоимость проезда в автобусах в Комсомольске-на-Амуре

В администрацию Комсомольска-на-Амуре поступило уведомление от индивидуального предпринимателя Карпунов М. Н, который занимается пассажирскими перевозками по маршрутам № 2 «мкр. Амурлитмаш — ул. Юбилейная», № 4 «мкр. Амурлитмаш — мкр. Привокзальный», № 14 «мкр. Амурлитмаш — 66-й квартал», № 15 «мкр. Амурлитмаш — мкр. Хорпинский», № 24 «ул. Уральская — мкр. Амурлитмаш» и № 25 «Набережная — мкр. Амурсталь», о том, что с 20 июля на них повысится стоимость проезда с 70 рублей до 80 рублей.
Администрация города обращалась к перевозчику с просьбой не повышать стоимость проезда, однако он отказался, пояснив, что повышение тарифа является вынужденной мерой, которая вызвана увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, и увеличением эксплуатационных расходов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Комсомольске-на-Амуре до 80 рублей повысится стоимость проезда в автобусах на маршрутах № 1, 3, 6.