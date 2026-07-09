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В России будут выпускать дроны с «руками»

В институте информационных технологий РТУ МИРЭА заявили, что беспилотник-курьер сможет не сбрасывать посылки, а аккуратно ставить их на площадку или забирать для доставки.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Молодые инженеры Института информационных технологий РТУ МИРЭА разработали «руки» для беспилотников — манипулятор, с помощью которого БПЛА, подводные и наземные роботы смогут взять пробу грунта, открыть дверь или подцепить груз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Новая разработка позволит оснастить мобильные платформы универсальным манипулятором на основе тросово-звенной конструкции, который будет достаточно легким для дрона и достаточно сильным, чтобы взаимодействовать с предметами. Сменные насадки позволят выполнять разные задачи — от захвата грузов до дистанционно управляемого нанесения аэрозолей и применения пульверизаторов на труднодоступных объектах и поверхностях», — сообщили в РТУ МИРЭА.

По словам научного руководителя проекта, заведующего кафедрой квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики РТУ МИРЭА Андрея Зуева, дрон-курьер с помощью таких «рук» сможет не сбрасывать посылки, а аккуратно ставить их на площадку или забирать для доставки. Авторы уже изготовили прототип и создали алгоритмы управления «руками», которые обеспечивают точность и предсказуемость движений.

«Сейчас дрон — это, по сути, летающая камера. Он может смотреть, но не может трогать. Мы хотим дать ему руки. Причем руки должны быть легкими, потому что каждый грамм на дроне на счету, и одновременно сильными, чтобы что-то удержать. Наша тросово-звенная конструкция позволяет это сделать — она как скелет с сухожилиями или как щупальце с мышцами. Такой манипулятор может переместиться почти в любую точку полусферы перед собой», — рассказывает лидер проекта Александр Митницкий, студент Института информационных технологий РТУ МИРЭА, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Проект поддержан грантом акселерационной программы РТУ МИРЭА.

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