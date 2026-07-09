В России будут выпускать дроны с «руками»

«Сейчас дрон — это, по сути, летающая камера. Он может смотреть, но не может трогать. Мы хотим дать ему руки. Причем руки должны быть легкими, потому что каждый грамм на дроне на счету, и одновременно сильными, чтобы что-то удержать. Наша тросово-звенная конструкция позволяет это сделать — она как скелет с сухожилиями или как щупальце с мышцами. Такой манипулятор может переместиться почти в любую точку полусферы перед собой», — рассказывает лидер проекта Александр Митницкий, студент Института информационных технологий РТУ МИРЭА, чьи слова приводит пресс-служба университета.