Мать призналась в убийстве 5-летней дочери в Ачинске (видео)

Найденную в Новосибирске спустя 10 дней после пропажи 32-летнюю мать погибшей 5-летней девочки доставили в Красноярский край и допросили. Она призналась в убийстве девочки.
По версии следствия, 27 июня женщина под предлогом похода в магазин увела дочь из дома и целенаправленно направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила её. Оставив тело в растительности на насыпи, мать поехала автостопом сначала в Красноярск, потом в Томск и Новосибирск, где ее и задержали. Тело ребенка обнаружили 5 июля при проведении поисковых мероприятий.
«В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном и пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу», — рассказали в СК.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, ей проведут судебно-психиатрическую экспертизу.
«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка», — добавили в СК.