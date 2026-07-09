Мать призналась в убийстве 5-летней дочери в Ачинске (видео)

По версии следствия, 27 июня женщина под предлогом похода в магазин увела дочь из дома и целенаправленно направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила её. Оставив тело в растительности на насыпи, мать поехала автостопом сначала в Красноярск, потом в Томск и Новосибирск, где ее и задержали. Тело ребенка обнаружили 5 июля при проведении поисковых мероприятий.