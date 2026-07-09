Нервный прохожий вывел полицию к карфентаниловой закладке в Хабаровске

В Хабаровске полицейские задержали 40-летнего жителя Первого микрорайона, подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчину остановили на улице Рокоссовского во время патрулирования, сообщает hab.aif.ru.
Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы проверял документы у прохожего и выяснил, что тот уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков, а также отбывал наказание в местах лишения свободы. На вопрос о запрещённых веществах мужчина заметно занервничал, после чего на место вызвали следственно-оперативную группу.
Недалеко от места проверки полицейские нашли закладку. Экспертиза показала, что внутри находилась смесь карфентанила и метадона массой 0,89 грамма. По данным полиции, задержанный не работает и сам признался, что употребляет наркотики.
Мужчина рассказал, что купил запрещённое вещество дистанционно, а затем получил на телефон фотографию с координатами тайника. Он приехал на улицу Рокоссовского, забрал закладку, но вскоре был остановлен сотрудниками полиции. От медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения хабаровчанин отказался, за что суд назначил ему штраф в размере четырёх тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.