Нервный прохожий вывел полицию к карфентаниловой закладке в Хабаровске

Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы проверял документы у прохожего и выяснил, что тот уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков, а также отбывал наказание в местах лишения свободы. На вопрос о запрещённых веществах мужчина заметно занервничал, после чего на место вызвали следственно-оперативную группу.