Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, можно ли печатать и скачивать личные файлы на работе

Юрист Южалин: работодатель сам может запретить печатать личные файлы на работе.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Трудовое законодательство не запрещает печать и скачивание личных файлов на работе, однако работодатель сам может установить такой запрет — нарушение в таком случае может привести к дисциплинарной ответственности, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Закон не устанавливает конкретные требования на этот счет. Такие вопросы обычно регламентируются внутренними локальными актами работодателя, которые работнику необходимо выполнять», — ответил он на вопрос, можно ли печатать на рабочем месте для собственных нужд или скачивать файлы.

Вопрос о печати на рабочем месте для собственных нужд решается исключительно работодателем в части установления запрета, добавил он. Если работодатель против, чтобы работники использовали имущество работодателя в личных целях, он вправе установить такой запрет.

«Нарушение такого запрета может быть расценено как дисциплинарный проступок с последующим привлечением работника к дисциплинарной ответственности. Если работодатель не против, запрета может и не быть. В этом случае никаких санкций для работника не последует», — поясняет юрист.

Что касается скачивания файлов, здесь ситуация немного сложнее, поскольку речь идет в том числе про информационную безопасность компании, поскольку файлы могут содержать в себе вредоносные программы. Запрет на скачивание файлов может быть установлен правилами информационной безопасности работодателя, а нарушение этих правил может повлечь не только дисциплинарную, но и материальную ответственность, если таким образом будет причинен вред имуществу работодателя.