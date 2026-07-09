Юрист рассказал, можно ли печатать и скачивать личные файлы на работе

Что касается скачивания файлов, здесь ситуация немного сложнее, поскольку речь идет в том числе про информационную безопасность компании, поскольку файлы могут содержать в себе вредоносные программы. Запрет на скачивание файлов может быть установлен правилами информационной безопасности работодателя, а нарушение этих правил может повлечь не только дисциплинарную, но и материальную ответственность, если таким образом будет причинен вред имуществу работодателя.