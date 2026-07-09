Президент Румынии признал, что не видит выхода из политического кризиса

Глава государства сообщил, что 13 июля проведет встречу с лидерами парламентских партий и призвал их найти решение, поскольку парламентское большинство находится у них, а не у президента. Дан исключил поддержку будущего правительства со стороны оппозиционного националистического Альянса за объединение румын.