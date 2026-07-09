Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Румынии признал, что не видит выхода из политического кризиса

Президент Румынии Никушор Дан в четверг, 9 июля, признал, что не видит выхода из политического кризиса, переживаемого страной, где уже больше двух месяцев не удается сформировать новое правительство. Запись выступления опубликована на YouTube-канале администрации лидера республики.

Президент Румынии Никушор Дан в четверг, 9 июля, признал, что не видит выхода из политического кризиса, переживаемого страной, где уже больше двух месяцев не удается сформировать новое правительство. Запись выступления опубликована на YouTube-канале администрации лидера республики.

— Я не чувствую, что вырисовывается решение, — сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

Дан отметил, что не будет выдвигать кандидатуру премьера, у которого нет шансов получить поддержку большинства, и два текущих предложения не имеют шансов собрать большинство.

Глава государства сообщил, что 13 июля проведет встречу с лидерами парламентских партий и призвал их найти решение, поскольку парламентское большинство находится у них, а не у президента. Дан исключил поддержку будущего правительства со стороны оппозиционного националистического Альянса за объединение румын.

Политический кризис в Румынии начался после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия отозвала своих министров из кабинета, после чего правительству вынесли вотум недоверия. Попытки сформировать новый кабинет провалились.

Недавно нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий объединение государства с Республикой Молдова. Документ был внесен в парламент в феврале и изначально получил отрицательное заключение от правительства и профильных комиссий.

Узнать больше по теме
Румыния: история, население и особенности страны
Румыния расположена в Юго-Восточной Европе, между Центральной Европой, Балканами и побережьем Черного моря. Страна известна богатой историей, живописными Карпатскими горами, средневековыми замками и культурным наследием, связанным с легендой о графе Дракуле. В материале рассказываем об этом государстве.
Читать дальше