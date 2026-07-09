Президент Румынии признал, что не видит выхода из политического кризиса

Президент Румынии Никушор Дан в четверг, 9 июля, признал, что не видит выхода из политического кризиса, переживаемого страной, где уже больше двух месяцев не удается сформировать новое правительство. Запись выступления опубликована на YouTube-канале администрации лидера республики.
— Я не чувствую, что вырисовывается решение, — сказал он на пресс-конференции в Анкаре.
Дан отметил, что не будет выдвигать кандидатуру премьера, у которого нет шансов получить поддержку большинства, и два текущих предложения не имеют шансов собрать большинство.
Глава государства сообщил, что 13 июля проведет встречу с лидерами парламентских партий и призвал их найти решение, поскольку парламентское большинство находится у них, а не у президента. Дан исключил поддержку будущего правительства со стороны оппозиционного националистического Альянса за объединение румын.
Политический кризис в Румынии начался после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия отозвала своих министров из кабинета, после чего правительству вынесли вотум недоверия. Попытки сформировать новый кабинет провалились.
Недавно нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий объединение государства с Республикой Молдова. Документ был внесен в парламент в феврале и изначально получил отрицательное заключение от правительства и профильных комиссий.