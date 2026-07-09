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США и Иран могут вернуться за стол переговоров: что сказал Трамп

Трамп допустил дальнейшие контакты американских переговорщиков с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Делегация от США может продолжить контакты с иранскими дипломатами. Американские переговорщики готовы к такому ходу событий. Так заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с киевским главарем Владимиром Зеленским в Турции.

По версии главы Белого дома, достижение итогового мирного соглашения с Тегераном еще возможно. Для этого сторонам необходимо вернуться к диалогу.

«Наши ребята могут продолжить переговоры, понимаете, Стив великолепен, и Джаред, и все остальные», — оценил Дональд Трамп.

Ночью американцы вновь атаковали Иран. Повреждены объекты на территории ряда городов. Дональд Трамп заявил, что на фоне ударов представители от Тегерана связывались с его администрацией по теме возможной мирной сделки. При этом сам президент США усомнился в целесообразности соглашения с Ираном. Он считает, что Тегеран не будет соблюдать режим тишины.

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