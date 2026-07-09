США и Иран могут вернуться за стол переговоров: что сказал Трамп

Ночью американцы вновь атаковали Иран. Повреждены объекты на территории ряда городов. Дональд Трамп заявил, что на фоне ударов представители от Тегерана связывались с его администрацией по теме возможной мирной сделки. При этом сам президент США усомнился в целесообразности соглашения с Ираном. Он считает, что Тегеран не будет соблюдать режим тишины.