США и Иран могут вернуться за стол переговоров: что сказал Трамп

Делегация от США может продолжить контакты с иранскими дипломатами. Американские переговорщики готовы к такому ходу событий. Так заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с киевским главарем Владимиром Зеленским в Турции.
По версии главы Белого дома, достижение итогового мирного соглашения с Тегераном еще возможно. Для этого сторонам необходимо вернуться к диалогу.
«Наши ребята могут продолжить переговоры, понимаете, Стив великолепен, и Джаред, и все остальные», — оценил Дональд Трамп.
Ночью американцы вновь атаковали Иран. Повреждены объекты на территории ряда городов. Дональд Трамп заявил, что на фоне ударов представители от Тегерана связывались с его администрацией по теме возможной мирной сделки. При этом сам президент США усомнился в целесообразности соглашения с Ираном. Он считает, что Тегеран не будет соблюдать режим тишины.