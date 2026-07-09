Трамп объяснил, зачем менял самолёт по пути из Турции

"Мы только что приземлились и встретились с новым президентским самолётом, который был отправлен на авиабазу британских ВВС Милденхолл, чтобы мы могли показать его замечательным военнослужащим по просьбе всего личного состава базы… Это было по пути обратно в Штаты из Турции, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.