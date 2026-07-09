Трамп объяснил, зачем менял самолёт по пути из Турции

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время перелёта из Турции в США совершил остановку в Британии, он пересел на новый самолёт VC-25B Bridge.
"Мы только что приземлились и встретились с новым президентским самолётом, который был отправлен на авиабазу британских ВВС Милденхолл, чтобы мы могли показать его замечательным военнослужащим по просьбе всего личного состава базы… Это было по пути обратно в Штаты из Турции, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США вылетел с авиабазы Милденхолл в направлении Вашингтона. Он ответил на вопросы журналистов на борту самолёта. В частности, Трамп заявил, что смена самолёта не связана с «опасениями». По его словам, он хотел показать новый борт военным Соединённых Штатов.
Новый самолёт Трампа VC-25B Bridge прибыл на базу в Британии по пути из Турции. При этом президент США вылетел из Анкары на президентском самолёте VC-25A 92−9000. VC-25B Bridge сопровождал борт Трампа по пути в Анкару в качестве резервного самолёта.
В июне текущего года самолёт VC-25B Bridge, который Трамп получил в подарок от Катара, ввели в строй.