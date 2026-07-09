Приславшая фото Плутона станция NASA «проснулась» и готова изучать дальний космос

Сейчас станция находится примерно в 9,5 миллиарда километров от Земли, поэтому даже обычный сигнал от неё идёт до нашей планеты почти девять часов.
«New Horizons вернулась в рабочее состояние и готова начать передачу научных данных, собранных в далёком поясе Койпера, далеко за пределами Плутона», — сообщили представители американского космического агентства.
Учёные рассчитывают получить новую информацию об объектах пояса Койпера — области за орбитой Нептуна, где находятся многочисленные малые тела Солнечной системы. Исследования этого региона помогают лучше понять, как формировалась наша планетная система.
Главной целью миссии New Horizons изначально было изучение Плутона и его крупнейшего спутника Харона. В июле 2015 года аппарат впервые в истории прошёл на минимальном расстоянии от карликовой планеты и передал на Землю уникальные снимки её поверхности.
Позже станция продолжила путешествие в глубины космоса. В 2025 году учёные также сообщили об открытии атмосферы у одной из малых планет за орбитой Нептуна, что может дать новые данные о далёких объектах Солнечной системы.
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