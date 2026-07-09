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В России хотят доплачивать золотым юбилярам семейной жизни за детей и внуков

Гриб: прожившим в браке 50 лет россиянам надо доплачивать за детей и внуков.

Источник: Комсомольская правда

В РФ могут ввести денежные выплаты супругам, прожившим в браке более 50 лет. Размер выплат будет зависеть от количества детей и внуков пары. Такое предложение внёс заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Тем, кто прожил в браке более 50 лет, надо доплачивать отдельно в зависимости от количества детей и даже внуков», — сказал он ТАСС, подчеркнув, что «золотым» юбилярам семейной жизни нужно выдавать как федеральные, так и региональные выплаты.

«Полвека в браке — это пример для всех российских семей, особенно с учетом количества разводов, и с учетом того, что это огромный вклад душевных и физических сил в создание своей семьи, в воспитание своих детей», — сказал Гриб, добавив, что считает целесообразным ввести материальное поощрение и для тех семей, кто прожил в браке четверть века.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о введении так называемой «бабушкиной зарплаты» — ежемесячной выплаты бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за ребенком до трех лет.

Тем временем доцент Иванова-Швец рассказала о повышении всех пенсий в 2027 году.

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