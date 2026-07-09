В России хотят доплачивать золотым юбилярам семейной жизни за детей и внуков

«Полвека в браке — это пример для всех российских семей, особенно с учетом количества разводов, и с учетом того, что это огромный вклад душевных и физических сил в создание своей семьи, в воспитание своих детей», — сказал Гриб, добавив, что считает целесообразным ввести материальное поощрение и для тех семей, кто прожил в браке четверть века.