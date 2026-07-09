ВТБ поддержал новую экранизацию романа «Война и мир»

— «Война и мир» — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков, — прокомментировал режиссёр Сергей Урсуляк.