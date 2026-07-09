Эрдоган на саммите НАТО подарил европейцам боевые пистолеты: презенты быстро изъяли

В Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам мероприятий вручил политикам ЕС презенты. Он подарил боевые пистолеты главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Коште и лидерам европейских стран. Презенты изъяли, уведомила газета Politico.
Как сообщает автор, пистолеты забрали представители службы безопасности главы Евросовета. Оружие будут проверять. Отмечается, что пистолеты содержат боевые патроны.
Оружие, утверждают чиновники, не соответствует ограничениям Бельгии и вряд ли будет храниться у Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен.
Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что прибыл на саммит только из уважения к властям Турции. Главы государств в ходе диалога обсудили ситуацию на Украине.