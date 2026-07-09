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Врачи смогут направлять к психологу россиян с онкозаболеваниями

Минздрав: взрослых россиян с онкозаболеваниями будут направлять к психологу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Взрослых россиян с онклогическими заболеваниями смогут направлять к психологу для консультирования по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием, стрессовой ситуацией, комплаентным поведением, следует из приказа Минздрава России, с которым ознакомилось РИА Новости.

Также психолога смогут посещать онкобольные для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи при нарушении адаптационных реакций, суицидальном и самоповреждающем поведении.

Согласно документу, для этого, помимо кабинетов онколога, радиотерапевта, терапевта, эндокринолога, паллиативной медпомощи, в структуре онкологической больницы появится кабинет медико-психологического консультирования.