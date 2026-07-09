Врачи смогут направлять к психологу россиян с онкозаболеваниями

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Взрослых россиян с онклогическими заболеваниями смогут направлять к психологу для консультирования по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием, стрессовой ситуацией, комплаентным поведением, следует из приказа Минздрава России, с которым ознакомилось РИА Новости.