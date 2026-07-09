Подросток устроил нападение в гимназии в Баварии, его поместили в изолятор

По данным властей, имела место попытка массового убийства. Подозреваемый — бывший ученик гимназии, ранее проходил лечение у психиатра. Он произвел выстрел, но никого не задел, затем оружие дало сбой, и он напал на людей с ножом. Две 13-летние девочки получили тяжелые ранения, но их жизни ничего не угрожает. Учителям и полиции удалось обезвредить злоумышленника. Добриндт отметил, что раненые девочки стали случайными жертвами, передает ТАСС.