Активистка Райски: неонацисты могут пройти в парламент Финляндии в 2027 году

«Сине-черное» — это не просто движение, они сейчас выбираются в парламент в 2027 году. Сейчас на данный момент у них нет никого в парламенте, но эта партия выросла за последние четыре года просто немерено. Если сделать анализ ее роста, она уже может набрать 15 тысяч голосов, а минимум, чтобы вступить в парламент, чтобы иметь свой голос, надо 10 тысяч", — сказала активистка.