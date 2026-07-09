Активистка Райски: неонацисты могут пройти в парламент Финляндии в 2027 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Неонацистская партия «Сине-черное движение» (Sinimusta), открыто пропагандирующая расизм и русофобию, может получить места в парламенте Финляндии по итогам выборов 2027 года, поскольку ее поддержка стремительно растет. Об этом ТАСС заявила финская активистка Салли Райски.
«Сине-черное» — это не просто движение, они сейчас выбираются в парламент в 2027 году. Сейчас на данный момент у них нет никого в парламенте, но эта партия выросла за последние четыре года просто немерено. Если сделать анализ ее роста, она уже может набрать 15 тысяч голосов, а минимум, чтобы вступить в парламент, чтобы иметь свой голос, надо 10 тысяч", — сказала активистка.
По ее словам, 1 мая в Тампере неонацисты открыто провели шествие по центру города с зигованием. В Финляндии действуют различные неонацистские организации, включая Blood and Honour (англ. «Кровь и честь», признана экстремистской в РФ), которые проводят мероприятия и вербовку. Активистка отметила, что власти используют миграционную политику и русофобию для продвижения националистической повестки. «У них есть четкая позиция: нужно дальше вооружаться, никаких дружеских отношений с Россией не может быть», — добавила она.