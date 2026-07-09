Подростки украли две сотни посылок с ПВЗ

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела о крупной краже из пункта выдачи заказов интернет-магазина. Как сообщили в прокуратуре, перед судом предстанут 15-летняя девушка и 17-летний юноша, которых обвиняют в хищении не менее 200 посылок.
По данным следствия, подростки оказались в подъезде жилого дома, где решили согреться. В этом месте они обнаружили спрятанный ключ от расположенного поблизости пункта выдачи заказов и решили проникнуть внутрь помещения.
Следствие считает, что перед кражей обвиняемые попытались вывести из строя систему видеонаблюдения, чтобы избежать записи. Однако вместо камер они повредили офисную технику, тогда как сама камера продолжила работать.
После этого, по версии следствия, подростки сложили похищенные посылки в картонные коробки и мешки, а потом вывезли их на такси и спрятали неподалеку от дома молодого человека.
Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение. Подросткам вменяют кражу по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Петропавловск-Камчатский городской суд.
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