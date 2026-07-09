Подростки украли две сотни посылок с ПВЗ

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела о крупной краже из пункта выдачи заказов интернет-магазина. Как сообщили в прокуратуре, перед судом предстанут 15-летняя девушка и 17-летний юноша, которых обвиняют в хищении не менее 200 посылок.