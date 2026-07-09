Сергей Кравчук ответит на вопросы хабаровчан в прямом эфире

Сегодня мэр Хабаровска проведет прямой эфир на собственной странице в социальной сети «ВКонтакте». Начало стрима в 19:00 по хабаровскому времени. Также трансляция будет доступна в официальном аккаунте Сергея Кравчука в социальной сети «Одноклассники» и в его канале в мессенджере «MAX». Задать вопрос градоначальнику и получить на него ответ из первых уст сможет любой желающий гражданин, имеющий аккаунт в социальных сетях.