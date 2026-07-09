21-летнюю девушку сбили насмерть на пешеходном переходе в Комсомольске — ГИБДД ищет очевидцев

ДТП произошло в ночь на 9 июля у дома № 22 по проспекту Октябрьскому. 22-летний водитель на Nissan Laurel двигался по Аллее Труда со стороны проспекта Первостроителей в сторону улицы Севастопольской и совершил наезд на 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончалась в больнице. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Очевидцев с информацией или видеозаписями просят обратиться в Госавтоинспекцию по адресу: Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 14, или по телефону: +7 (4217) 52−44−88.