На Камчатке подростки похитили 200 посылок из ПВЗ

В ведомстве уточнили, что фигурантами являются 17-летний юноша и 15-летняя девочка. По версии правоохранителей, подростки зашли в подъезд жилого дома, чтобы согреться. Они обнаружили ключ от ПВЗ, который был спрятан. Пункт выдачи заказов находился рядом.