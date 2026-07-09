На Камчатке подростки похитили 200 посылок из ПВЗ

Двое несовершеннолетних обвиняются в краже 200 посылок из пункта выдачи заказов, сообщает прокуратура Петропавловска-Камчатского.
В ведомстве уточнили, что фигурантами являются 17-летний юноша и 15-летняя девочка. По версии правоохранителей, подростки зашли в подъезд жилого дома, чтобы согреться. Они обнаружили ключ от ПВЗ, который был спрятан. Пункт выдачи заказов находился рядом.
«Подростки решили забрать все, что внутри. Чтобы их не записали камеры, они попытались перерезать провода системы видеонаблюдения, но ошиблись — вывели из строя офисную технику, а камера продолжила работать», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что подростки вынесли посылки в коробках и мешках, вызвали такси и спрятали неподалёку от дома юноши.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», оно направлено в суд.
Напомним, суд в Ленинградской области оштрафовал на 100 тысяч рублей менеджера пункта выдачи заказов, которая за год похитила около 400 товаров, оформив фиктивный возврат. По данным правоохранителей, в учётной системе женщина делала возврат, но вещи забирала себе.