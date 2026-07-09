Ученые: Воспаление глаз после ковида связано со сбоями Т-клеток

— Важно, что нам удалось показать, что эта проблема со зрением реальна и что данные нарушения можно выявить при помощи объективных тестов. Теперь мы знаем, что не так с глазами у данных пациентов, а также мы раскрыли возможные механизмы развития этих сбоев, — заявил профессор Нил Лагали.