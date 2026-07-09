Станция NASA New Horizons спустя почти год вышла из спящего режима

New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В январе-феврале 2015 года станция начала наблюдения за Плутоном и его крупнейшим спутником — Хароном. В августе 2025 года New Horizons вошел в спящий режим (но даже в гибернации аппарат продолжает сбор данных) для экономии энергии и продления службы станции.