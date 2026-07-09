Станция NASA New Horizons спустя почти год вышла из спящего режима

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Автоматическая межпланетная станция NASA для сбора информации о Плутоне News Horizons вышла из режима гибернации спустя 321 день.
«[Специалисты агентства] подтвердили, что космический аппарат New Horizons, действуя на основе сохраненных команд, переданных на его главный компьютер в июле прошлого года, благополучно вышел из 321-дневного периода гибернации, начавшегося 7 августа 2025 года», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте NASA.
Отмечается, что New Horizons находится примерно в 9,5 млрд км от Земли, время передачи радиосигналов составило почти девять часов. По мере возобновления активной работы New Horizons команда начнет передачу данных о состоянии и безопасности космического аппарата, а затем и данных с научных приборов.
Через три недели спектрограф космического аппарата начнет изучение распределения водородного газа во внешней гелиосфере Плутона. Команда NASA планирует до конца года провести модернизацию по упрощению техобслуживания New Horizons, говорится в сообщении.
New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В январе-феврале 2015 года станция начала наблюдения за Плутоном и его крупнейшим спутником — Хароном. В августе 2025 года New Horizons вошел в спящий режим (но даже в гибернации аппарат продолжает сбор данных) для экономии энергии и продления службы станции.