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Пенсионер пропал и оказался убит: в Забайкалье задержали подозреваемого

В Кыринском муниципальном округе Забайкальского края сотрудники полиции раскрыли убийство пенсионера, которого ранее разыскивали как без вести пропавшего.

В Кыринском муниципальном округе Забайкальского края сотрудники полиции раскрыли убийство пенсионера, которого ранее разыскивали как без вести пропавшего. Об этом сообщили в МВД Забайкальского края.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина 1949 года рождения несколько дней не появлялся дома и перестал выходить на связь с родственниками. Позже его тело с видимыми ножевыми ранениями обнаружили в районе полигона бытовых отходов на окраине села Кыра.

В ходе расследования полицейские установили круг общения погибшего и восстановили последовательность событий, предшествовавших его исчезновению. Выяснилось, что примерно за две недели до обнаружения тела пенсионер находился в гостях у местного жителя, после чего его больше никто не видел.

Сотрудники полиции опросили хозяина дома и, по данным МВД, установили его возможную причастность к преступлению. Подозреваемым оказался 68-летний местный житель. По версии следствия, во время ссоры он нанес пенсионеру ножевые ранения, а затем вывез тело на полигон бытовых отходов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

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