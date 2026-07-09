Пенсионер пропал и оказался убит: в Забайкалье задержали подозреваемого

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина 1949 года рождения несколько дней не появлялся дома и перестал выходить на связь с родственниками. Позже его тело с видимыми ножевыми ранениями обнаружили в районе полигона бытовых отходов на окраине села Кыра.