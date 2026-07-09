Пенсионер пропал и оказался убит: в Забайкалье задержали подозреваемого

В Кыринском муниципальном округе Забайкальского края сотрудники полиции раскрыли убийство пенсионера, которого ранее разыскивали как без вести пропавшего. Об этом сообщили в МВД Забайкальского края.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина 1949 года рождения несколько дней не появлялся дома и перестал выходить на связь с родственниками. Позже его тело с видимыми ножевыми ранениями обнаружили в районе полигона бытовых отходов на окраине села Кыра.
В ходе расследования полицейские установили круг общения погибшего и восстановили последовательность событий, предшествовавших его исчезновению. Выяснилось, что примерно за две недели до обнаружения тела пенсионер находился в гостях у местного жителя, после чего его больше никто не видел.
Сотрудники полиции опросили хозяина дома и, по данным МВД, установили его возможную причастность к преступлению. Подозреваемым оказался 68-летний местный житель. По версии следствия, во время ссоры он нанес пенсионеру ножевые ранения, а затем вывез тело на полигон бытовых отходов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.
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