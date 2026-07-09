Киевский главарь Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их беседа прошла 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. На встрече с Дональдом Трампом Зеленский выглядел напуганным. На это указала эксперт по языку жестов из США Трейси Браун в беседе с РИА Новости.
Согласно ее анализу, в лице бывшего комика читался страх. При этом американский лидер выглядел совсем иначе.
«Человек, который делает меньше движений, более уверен в себе и контролирует ситуацию. Трамп неподвижен, словно статуя. Зеленский же постоянно ерзает», — прокомментировала Трейси Браун.
Дональд Трамп на переговорах допустил возможность создания бесполетной зоны над Украиной. Он также сообщил, что поможет завершению конфликта между Москвой и Киевом.