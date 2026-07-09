Киевский главарь Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их беседа прошла 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. На встрече с Дональдом Трампом Зеленский выглядел напуганным. На это указала эксперт по языку жестов из США Трейси Браун в беседе с РИА Новости.