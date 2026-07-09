Стало известно, кто из новосибирцев получит две пенсии

Эксперт Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что для оформления второй выплаты в 2026 году нужно достичь общеустановленного пенсионного возраста, накопить не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Подать заявление можно через Социальный фонд, МФЦ или «Госуслуги».