Стало известно, кто из новосибирцев получит две пенсии

Бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, работавшие после увольнения на гражданских должностях, могут получать одновременно две пенсии — государственную и страховую.
Эксперт Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что для оформления второй выплаты в 2026 году нужно достичь общеустановленного пенсионного возраста, накопить не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Подать заявление можно через Социальный фонд, МФЦ или «Госуслуги».
При этом страховая пенсия выплачивается без фиксированной части, но в полном объеме индексируется: в 2026 году повышение составило 7,6%, а в августе работающим пенсионерам будет проведен традиционный перерасчет. Все надбавки назначаются автоматически.