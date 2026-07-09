Поиски пропавших мужчин в двух районах Хабаровского края завершены

Завершились поиски двух мужчин (34 и 36 лет), которые ранее ушли за грибами в лес, расположенный возле села Осиновая Речка Хабаровского района. Оба грибника сами смогли выйти на трассу недалеко от соседнего села Новотроицкого. В медицинской помощи они не нуждались. Всего спасатели МЧС России вместе с волонтерами «Лиги Спас» в ходе поисков мужчин обследовали 6 квадратных километров лесного массива. Также подошли к концу поиски 70-летнего мужчины, который еще 1 июля уехал собирать ягоды в лес недалеко от поселка Мухен района имени Лазо и пропал. В его поисках участвовали шесть спасателей МЧС России, волонтеры отряда «Лига Спас», охотоведы и кинологи. В общей сложности они обследовали 25 квадратных километров лесного массива и три зимовья, но так и не смогли найти пропавшего мужчину. В итоге поиски завершены по решению полиции.