Дичь как чудо Хабаровского края

— Это первое ощущение похода. Ты только начинаешь подъём, вокруг ягоды, молодой стланик, запах хвои. Даже хлеб здесь не случайный — он приготовлен по рецепту, который я использую в горном лагере, где пеку его в шарабане. Молодые побеги стланника мы превратили в цукаты — хотелось передать именно вкус горного склона.