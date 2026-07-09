В Комсомольске-на-Амуре в ДТП погибла молодая девушка

9 июля в 02:20 в Комсомольске на Амуре на проспекте Октябрьском (в районе дома 22) в результате дорожно транспортного происшествия погибла 21 летняя девушка. Авария произошла при следующих обстоятельствах: 22 летний водитель «Ниссан Лаурель» двигался по Аллее Труда от проспекта Первостроителей к улице Севастопольской и совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.