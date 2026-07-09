В Ульчском районе завершено благоустройство мемориала воинам-землякам

В поселке Циммермановка Ульчского района полностью завершены работы по благоустройству территории вокруг памятного знака в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект реализован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Торжественное открытие мемориала состоялось в День семьи, любви и верности. И в администрации поселка отметили символичность совпадения дат.
— Для Циммермановки эти понятия неразделимы: любовь к своей малой Родине, крепкие семейные узы и беззаветная верность памяти предков, — подчеркнули в администрации.
Финансирование проекта осуществлялось за счет субсидии из краевого бюджета, которую выделили правительство Хабаровского края и Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона. Софинансирование также обеспечил бюджет Ульчского муниципального района.
В результате благоустройства территория вокруг памятного знака полностью преобразилась. Здесь создано ухоженное озеленение, обновлены подходы к мемориалу и малые архитектурные формы.
Обновленный мемориальный комплекс сохранит свою ключевую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения и останется главной площадкой для проведения памятных и торжественных церемоний.