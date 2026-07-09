В Ульчском районе завершено благоустройство мемориала воинам-землякам

В поселке Циммермановка Ульчского района полностью завершены работы по благоустройству территории вокруг памятного знака в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект реализован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».