В Кировском районе Новосибирска ликвидировали две стихийные свалки

Если специалистам удаётся зафиксировать момент незаконного сброса отходов, к работе подключаются сотрудники районного отдела РАТИ, которые оформляют материалы и привлекают нарушителей к ответственности. Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за несанкционированное размещение отходов предусмотрены штрафы от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч рублей — для должностных лиц, до 50 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и до 250 тысяч рублей — для юридических лиц. В мэрии также рассматривают возможность увеличения размеров штрафов.