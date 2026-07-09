Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировском районе Новосибирска ликвидировали две стихийные свалки

На борьбу с незаконными свалками в Кировском районе выделили 8 млн рублей.

Источник: Om1 Новосибирск

В Кировском районе Новосибирска за один день ликвидировали две стихийные свалки строительного мусора. Подрядная организация МКУ «Кировское» после завершения работ на улице Гранатовой, 7 вывезла отходы ещё с одной площадки — у дома № 20, куда коммунальщиков направили по обращениям местных жителей.

Как рассказал начальник отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Кировского района Евгений Шумейко, в 2026 году на ликвидацию несанкционированных свалок району выделили 8 млн рублей. С начала года специалисты уже очистили 19 площадок, вывезя более 800 тонн бытовых и строительных отходов. Завершить все запланированные работы власти рассчитывают до конца июля.

«В местах неоднократного скопления мусора мы устанавливаем информационные аншлаги с разъяснением об административной ответственности. Также блокируем подъездные пути железобетонными конструкциями или с помощью земляного рва, насыпи. Если есть возможность, при взаимодействии с хозяйствующими субъектами устанавливаются камеры видеофиксации», — сказал Евгений Шумейко.

В администрации отметили, что стихийные свалки выявляют как во время плановых объездов, так и по обращениям жителей, поступающим через Платформу обратной связи и в письменном виде. Именно благодаря сообщениям новосибирцев в план работ включили площадку на улице Гранатовой, 7, а затем внепланово организовали вывоз мусора и с территории возле дома № 20.

Если специалистам удаётся зафиксировать момент незаконного сброса отходов, к работе подключаются сотрудники районного отдела РАТИ, которые оформляют материалы и привлекают нарушителей к ответственности. Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за несанкционированное размещение отходов предусмотрены штрафы от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч рублей — для должностных лиц, до 50 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и до 250 тысяч рублей — для юридических лиц. В мэрии также рассматривают возможность увеличения размеров штрафов.