Массовый бунт украинцев из-за мобилизации заставил львовские власти созвать совещание: что произошло

Во Львовской области Украины вечером 8 июля началась мощная акция протеста. Жители вышли на улицу из-за силовых мер сотрудников ТЦК в отношении молодого человека. После бунта глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий собрал срочное совещание. Об этом он написал в Telegram-канале.