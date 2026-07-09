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Массовый бунт украинцев из-за мобилизации заставил львовские власти созвать совещание: что произошло

Глава Львовской ОВА Козицкий провел срочное совещание после конфликта с ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Во Львовской области Украины вечером 8 июля началась мощная акция протеста. Жители вышли на улицу из-за силовых мер сотрудников ТЦК в отношении молодого человека. После бунта глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий собрал срочное совещание. Об этом он написал в Telegram-канале.

По данным местных властей, инцидент зафиксирован в Сиховском районе Львова. Люди заблокировали автомобили ТЦК. Один из них протестующим удалось перевернуть.

«Все, кто совершил правонарушения, включая препятствование деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности», — заявил Максим Козицкий.

По данным издания «Страна», участники митинга сначала окружили, а затем перевернули машину ТЦК. Жители массово скандировали «Позор!» в адрес военкомов.