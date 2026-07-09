В центре Иркутска ограничили движение большегрузов

Кроме того, сообщает пресс-служба мэрии, под запрет попадают составы ТС с предельно допустимыми габаритами (согласно Приложению 1 к Правилам движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства), а также превышающие их.
Проезд будет запрещен по следующим дорогам:
улица Карла Маркса до пересечения с Декабрьских Событий;
Ленина до пересечения с Тимирязева;
5-й Армии до пересечения с Карла Маркса;
бульвар Гагарина;
Чкалова до пересечения с Сухэ-Батора;
Рабочего Штаба от переулка Трубецкого до Мельничной;
Октябрьской Революции от Рабочей до Карла Маркса;
Октябрьской Революции от Фридриха Энгельса до Дзержинского;
Декабрьских Событий от Советской до Тимирязева;
Дзержинского от Карла Либкнехта до Октябрьской Революции;
Софьи Перовской от Карла Либкнехта до Байкальской;
Партизанская от Софьи Перовской до Тимирязева;
Байкальская от Красных Мадьяр до Тимирязева;
Байкальская от плотины ГЭС до улицы Волжской;
Советская от 25-го Октября до Байкальской;
Седова от Коммунаров до Тимирязева;
переулок Сударева от Красного Восстания до Дворца спорта «Труд»;
Красного Восстания от бульвара Гагарина до переулка Сударева;
Советская от Партизанской до Ядринцева;
Красноказачья от Трилиссера до Советской;
Депутатская от Трилиссера до Советской;
Фридриха Энгельса (на участке от Баррикад до Октябрьской Революции);
а также Рабочая, Нижняя Набережная, Польских Повстанцев, Чудотворская, Сурикова, Российская, Пролетарская, Халтурина, Франк-Каменецкого, Марата, Каландаришвили, Ударника, Марата, Желябова, Горького, Бабушкина, Володарского, Чехова, Фурье, Литвинова, переулок Пионерский, Богдана Хмельницкого, Киевская, Грязнова, Лапина, Красноармейская, Дзержинского, Красногвардейская, Иосифа Уткина, Ямская, Плеханова, Поленова, Подгорная, Коммунаров, Альпийская, Андреева, Ушаковская, Култукская, Ипподромная, Зимняя, проезд Угольный, переулок Лесопильный, Лызина, Ядринцева, Омулевского, Аэрофлотская.
Временное ограничение движения транспортных средств не распространяется на: автобусные пассажирские перевозки, в том числе междугородние; транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог местного значения; перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, эвакуаторы; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; транспортировку топлива (бензин, дизельное топливо); перевозки грузов, обеспечивающие благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ); транспортные средства оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы.
Ограничения действуют до 1 июля 2027 года. Меры приняты для предотвращения разрушения асфальтового покрытия на дорогах Иркутска.