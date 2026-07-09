В Октябрьском округе Иркутска 9 июля отключат горячую воду на нескольких улицах

— Ежегодно необходимо перекладывать 4−5% трубопроводов от их общей протяжённости, но пока этот показатель значительно ниже. Тем не менее прилагаются все усилия, чтобы обеспечить надёжность теплоснабжения, — сообщает Иркутскэнергосбыт.