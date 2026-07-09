В Октябрьском округе Иркутска 9 июля отключат горячую воду на нескольких улицах

В Иркутске 9 июля в Октябрьском округе будет ограничено горячее водоснабжение.
С 09:00 до 20:00 воды не будет на улицах Лыткина (41, 61, 61а, 63, 65), Пискунова (100, 102, 104, 106) и Трудовой (66, 73, 75). Ограничения связаны с заменой задвижек в тепловой камере по улице Трудовой, 73.
С 12:00 до 15:00 горячую воду отключат на проспекте Маршала Жукова (72а, 72 В, 72 г, 72д, 72е, 72к, 13/1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4) и на Байкальской (318/1, 318/2, 318/3, 320/1, 320/2). Здесь проведут ремонт строительных конструкций тепловой сети.
— Ежегодно необходимо перекладывать 4−5% трубопроводов от их общей протяжённости, но пока этот показатель значительно ниже. Тем не менее прилагаются все усилия, чтобы обеспечить надёжность теплоснабжения, — сообщает Иркутскэнергосбыт.