За парковку на газонах привлекли к ответственности почти 240 водителей из Иркутска

Снимки или видео должны быть достаточно четкими, чтобы можно было различить государственный номер транспортного средства. Важно, чтобы в кадре присутствовали узнаваемые ориентиры — адресные таблички зданий, характерные элементы городской инфраструктуры или другие объекты, позволяющие определить местоположение, а также дата и время.