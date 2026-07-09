За парковку на газонах привлекли к ответственности почти 240 водителей из Иркутска

Им вынесли предупреждения и назначили штрафы.
Стоянка транспорта в указанных местах противоречит нормам Правил благоустройства территории Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии. Основанием для наказания нарушителей является закон Иркутской области № 18-ОЗ «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в области эксплуатации, содержания объектов и элементов благоустройства (инфраструктуры) территорий муниципальных образований», который вступил в силу в апреле 2025 года.
«Факты незаконного размещения автотранспорта на озелененных территориях выявляют сотрудники комитетов по управлению городскими округами в ходе мониторинга или рейдов. Жители Иркутска также могут оказывать содействие в выявлении случаев парковки на газонах», — прокомментировали в администрации города.
Снимки или видео должны быть достаточно четкими, чтобы можно было различить государственный номер транспортного средства. Важно, чтобы в кадре присутствовали узнаваемые ориентиры — адресные таблички зданий, характерные элементы городской инфраструктуры или другие объекты, позволяющие определить местоположение, а также дата и время.
Фото- и видеоматериалы таких нарушений можно направлять в Виртуальную приемную администрации города и через Платформу обратной связи.