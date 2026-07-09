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За парковку на газонах привлекли к ответственности почти 240 водителей из Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — За шесть месяцев 2026 года в столице региона за парковку на газонах и других озелененных территориях к административной ответственности привлекли почти 240 автовладельцев.

Источник: НИА Байкал

Им вынесли предупреждения и назначили штрафы.

Стоянка транспорта в указанных местах противоречит нормам Правил благоустройства территории Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии. Основанием для наказания нарушителей является закон Иркутской области № 18-ОЗ «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в области эксплуатации, содержания объектов и элементов благоустройства (инфраструктуры) территорий муниципальных образований», который вступил в силу в апреле 2025 года.

«Факты незаконного размещения автотранспорта на озелененных территориях выявляют сотрудники комитетов по управлению городскими округами в ходе мониторинга или рейдов. Жители Иркутска также могут оказывать содействие в выявлении случаев парковки на газонах», — прокомментировали в администрации города.

Снимки или видео должны быть достаточно четкими, чтобы можно было различить государственный номер транспортного средства. Важно, чтобы в кадре присутствовали узнаваемые ориентиры — адресные таблички зданий, характерные элементы городской инфраструктуры или другие объекты, позволяющие определить местоположение, а также дата и время.

Фото- и видеоматериалы таких нарушений можно направлять в Виртуальную приемную администрации города и через Платформу обратной связи.