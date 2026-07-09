Турецкие курорты накрыла волна мошенничества: вот на чём обманывают туристов в высокий сезон

Туристы в Турции всё чаще становятся жертвами мошенничества. В высокий сезон активизировались мошенники, специализирующиеся на обмане при бронировании отдыха, информирует туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.
«Чаще всего туристы сталкиваются с фальшивыми объявлениями о размещении и теряют деньги после внесения предоплаты», — сказал Беке РИА Новости.
Сообщается, что в последнюю неделю число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114%. Также туристы сталкиваются с обманом при аренде автомобилей, заменой забронированного номера на менее комфортный, дополнительные сборы и трудности с возвратом денег.
Беке призвал туристов пользоваться только проверенными площадками и выбирать лицензированные туркомпании.
Ранее сообщалось, что мошенники в Стамбуле обманывают туристов под предлогом помощи с пополнением транспортных карт.
Также KP.RU перечислил главные уловки мошенников для туристов в России и за границей.