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Турецкие курорты накрыла волна мошенничества: вот на чём обманывают туристов в высокий сезон

Туроператор Беке: Мошенники в Турции обманывают туристов с размещением.

Источник: Комсомольская правда

Туристы в Турции всё чаще становятся жертвами мошенничества. В высокий сезон активизировались мошенники, специализирующиеся на обмане при бронировании отдыха, информирует туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

«Чаще всего туристы сталкиваются с фальшивыми объявлениями о размещении и теряют деньги после внесения предоплаты», — сказал Беке РИА Новости.

Сообщается, что в последнюю неделю число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114%. Также туристы сталкиваются с обманом при аренде автомобилей, заменой забронированного номера на менее комфортный, дополнительные сборы и трудности с возвратом денег.

Беке призвал туристов пользоваться только проверенными площадками и выбирать лицензированные туркомпании.

Ранее сообщалось, что мошенники в Стамбуле обманывают туристов под предлогом помощи с пополнением транспортных карт.

Также KP.RU перечислил главные уловки мошенников для туристов в России и за границей.