Турецкие курорты накрыла волна мошенничества: вот на чём обманывают туристов в высокий сезон

Сообщается, что в последнюю неделю число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114%. Также туристы сталкиваются с обманом при аренде автомобилей, заменой забронированного номера на менее комфортный, дополнительные сборы и трудности с возвратом денег.