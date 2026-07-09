Лучшие супружеские пары чествовали в Хабаровске

Яркий пример супружеской верности — семья Тимошенко. Евгений Николаевич и Алла Николаевна в этом году отметят 47 лет совместной жизни. Глава семьи — подполковник, летчик-истребитель первого класса. За его плечами — более 1000 прыжков с парашютом, годы безупречной службы, начавшейся еще в 1976 году с должности молодого лейтенанта. Алла Николаевна — врач-стоматолог. С 1978 года она оказывала помощь жителям Переяславки в Центральной районной больнице, а также вносила вклад в здоровье военнослужащих, работая в военных частях. Вместе они не просто прожили почти полвека — они построили династию: вырастили двоих достойных детей. Сын Николай сегодня сам возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство, продолжает семейные традиции трудолюбия. Дочь Татьяна — педагог, учит маленьких хабаровчан в Русской классической школе. А еще у Тимошенко шестеро внуков, которым они передают главные ценности — честность, любовь к Родине и друг к другу.