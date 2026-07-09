Лучшие супружеские пары чествовали в Хабаровске

В светлый праздник — День семьи, любви и верности — в Хабаровском крае чествовали супружеские пары, которые остаются примером семейственности, приверженности традиционным ценностям, взаимного уважения и искренней любви, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«18 пар получили медали “За любовь и верность”, а пять семей, отметивших золотой юбилей, удостоены памятного знака “За супружеское долголетие”», — говорится в сообщении.
Дмитрий Демешин поблагодарил супругов за верность, мудрость и пример, который они подают молодому поколению.
«Крепкая и дружная семья — это опора и для человека, и для страны. Именно в кругу родных людей мы находим понимание и поддержку в любых жизненных ситуациях, черпаем вдохновение для успехов и побед», — сказал губернатор.
Сегодня в Хабаровском крае уже более 24,5 тысяч многодетных семей. И поддержка таких семей — приоритетная задача. Краевой маткапитал за третьего ребенка составляет 374 тысячи рублей — один из самых высоких показателей в России, плюс добавляется 57 тысяч рублей за каждого следующего малыша. В этом году запустили новую меру: 300 тысяч рублей на пятого ребенка и последующих детей. Эти деньги семья может потратить на любые цели.
«Сегодня мы можем с гордостью сказать: Хабаровский край — край счастливых семей! Поддержка вас, укрепление традиционных ценностей — неизменный приоритет руководства страны и Хабаровского края», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отдельное внимание — студенческим семьям. Чтобы молодые родители не откладывали рождение детей на неопределенный срок, в крае выплачивают 100 тысяч рублей при рождении малыша. Кроме того, с этого года все студенческие семьи, в которых появились дети, стали получать ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума. Проект «Молочная кухня» теперь доступен для всех будущих мам, а не только для нуждающихся. Помогают и с жильем: с 2024 года родители троих детей могут получить миллион рублей на погашение ипотеки. Всего по краевым и федеральным программам ежегодно улучшают условия более восьми тысяч семей.
«Наши семьи достойно представлены и на федеральном уровне. Восемь семей края награждены орденом “Родительская слава”. Пять — медалью ордена “Родительская слава”. Замечательным многодетным мамам, имеющим более 10 детей, присуждается звание “Мать героиня”», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Лучшие супружеские пары чествовали в Хабаровске. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Лучшие супружеские пары чествовали в Хабаровске. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Лучшие супружеские пары чествовали в Хабаровске. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Яркий пример супружеской верности — семья Тимошенко. Евгений Николаевич и Алла Николаевна в этом году отметят 47 лет совместной жизни. Глава семьи — подполковник, летчик-истребитель первого класса. За его плечами — более 1000 прыжков с парашютом, годы безупречной службы, начавшейся еще в 1976 году с должности молодого лейтенанта. Алла Николаевна — врач-стоматолог. С 1978 года она оказывала помощь жителям Переяславки в Центральной районной больнице, а также вносила вклад в здоровье военнослужащих, работая в военных частях. Вместе они не просто прожили почти полвека — они построили династию: вырастили двоих достойных детей. Сын Николай сегодня сам возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство, продолжает семейные традиции трудолюбия. Дочь Татьяна — педагог, учит маленьких хабаровчан в Русской классической школе. А еще у Тимошенко шестеро внуков, которым они передают главные ценности — честность, любовь к Родине и друг к другу.
Лучшие супружеские пары чествовали в Хабаровске. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Лучшие супружеские пары чествовали в Хабаровске. Фото: Антон Шевченко, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Памятный знак «За супружеское долголетие» также получили Владимир Александрович и Ольга Григорьевна Сурядные из Хабаровска. В студенческие годы поженились в г. Мелитополе Запорожской области, а после отправились осваивать Дальний Восток. Более 30 лет их жизнь была связана с золотодобывающей отраслью, начинали в поселке Бриакан имени Полины Осипенко, а позже трудились в Хабаровске. Воспитали двоих детей, сегодня помогают растить троих внуков.
Всего с момента учреждения наград медалью «За любовь и верность» отмечены 903 пары, а памятные знаки получили уже более 14 тысяч супружеских союзов края.
«Пусть День семьи, любви и верности станет еще одним поводом собраться вместе и признаться в своих чувствах друг к другу», — пожелал участникам торжественного приема Дмитрий Демешин.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что три семьи из Хабаровского края представят регион в 2026 году в финале конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».