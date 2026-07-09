Жители Кентау пожаловались на черную жижу вместо воды в кранах

По их словам, порывы ремонтируют, но после того, как дают воду, пить ее невозможно. «У нас очень часто отключают воду. Когда воду дают, это не вода, это грязь. Минимум час или два нужно, чтобы она стекла. Потом вроде почище идет», — пожаловался местный житель Багдаулет Максатулы.
Люди не скрывают, что готовы мириться с вечными ремонтами, которые сопровождаются еще и дорожными работами, но был бы толк, потому что пока ни чистой воды, ни напора.
Отмечается, что чиновники разошлись во мнениях, в чем причина проблем с водой в Кентау. Одни говорят, что система изношена и требует ремонта 60% сетей, другие и вовсе винят в водной проблеме новые трубы.
«Мы не можем дать большое давление в летние дни. Если дать сильнее давление, разорвется, не выдержит. Есть заказчики, которые их принимают, спросите у них, почему так», — заявил замдиректора ГКП «Ащысай су» Бекназар Атабаев.