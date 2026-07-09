Жители Кентау пожаловались на черную жижу вместо воды в кранах

По их словам, порывы ремонтируют, но после того, как дают воду, пить ее невозможно. «У нас очень часто отключают воду. Когда воду дают, это не вода, это грязь. Минимум час или два нужно, чтобы она стекла. Потом вроде почище идет», — пожаловался местный житель Багдаулет Максатулы.