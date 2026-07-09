Два подростка на одном самокате влетели под машину в Комсомольске

Днем 8 июля у дома № 34 на улице Дзержинского водитель Toyota Isis, двигаясь со стороны проспекта Мира в сторону проспекта Интернационального, сбил двух подростков на арендованном электросамокате. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. В результате ДТП 9-летний мальчик отделался травмами, не требующими госпитализации. 13-летний подросток госпитализирован с переломом ключицы. Материал о нарушении ПДД несовершеннолетними передан в ПДН для профилактической работы с семьями. Также будет решаться вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Источник: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/самокат.mp4