Хабаровск в июле примет Дальневосточный Медиафорум-2026

Хабаровск 23−24 июля примет ведущий отраслевой форум СМИ Дальневосточного федерального округа. Масштабное мероприятие с участием топовых федеральных экспертов, представителей органов власти, бизнеса и медиасообщества регионов ДВ пройдет на площадках Дома офицеров Восточного военного округа (ОДОРА) и Молодёжного досугового центра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ИА PrimaMedia. Регистрация на мероприятие уже открыта.
Организатор саммита — правительство Хабаровского края при поддержке Хабаровского и Приморского отделений Союза журналистов России и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив». В оргкомитете Дальневосточного Медиафорума рассказали, что форум будет способствовать достижению пяти ключевых целей:
— укреплению имиджа Хабаровского края как экономического и интеллектуального центра Дальнего Востока;
— предоставлению медиасообществу региона необходимых инструментов и навыков для профессионального роста;
— созданию платформы для диалога между СМИ, блогерами, властью и бизнесом;
— укреплению общественного согласия и продвижению ценностей Года единства народов России;
— интеграции молодых медиаспециалистов в профессиональную среду и формированию кадрового резерва.
— Современная журналистика ушла от формата догм и директив и строится на диалоге между медиа и аудиторией. Поэтому сегодня важно искать точки соприкосновения, которые позволят наладить контакт между всеми участниками процесса, — говорит заместитель министра внутренней и информационной политики Хабаровского края Марина Морозова. — Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин видит власть не только источником новостных поводов, но и активным участником этого диалога — поэтому Дальневосточный Медиафорум в Хабаровске станет масштабной площадкой для обмена лучшими журналистскими практиками и общения СМИ и власти.
В программе Дальневосточного Медиафорума в Хабаровске особое внимание уделят теме патриотического воспитания и социальной адаптации военнослужащих, в ходе саммита пройдут практические мастер-классы для сотрудников всех типов медиа, обучение и обмен творческими приёмами между молодыми журналистами и блогерами.
— Для Приморского отделения Союза журналистов России проведение Дальневосточного Медиафорума в Хабаровске — это не просто очередное мероприятие в календаре, а большая честь и колоссальная ответственность, — говорит председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов. — За 12 лет мы накопили большой опыт организации подобных событий и последовательно идем навстречу профессиональному сообществу, работая в разных городах макрорегиона. Нам важно, чтобы форум «жил» не в одной точке, а охватывал все дальневосточные центры, аккумулируя лучшие практики.
Как особо отметил Виктор Суханов, Хабаровск и Хабаровский край сегодня — важный центр притяжения и драйвер экономического роста на Дальнем Востоке. Вся страна видит впечатляющие темпы жилищного строительства, устойчивый рост товарооборота с соседними странами, увеличение инвестиций, развитие транспортной инфраструктуры и другие позитивные экономические изменения. Задачей на саммит СМИ-2026 он считает представить через форум современный и динамичный образ региона, демонстрируя его экономический, культурный и человеческий потенциал.
Дальневосточные форумы медиаотрасли начались в 2014 году. Первый форум прошёл во Владивостоке. Его организовали Приморское отделение Союза журналистов РФ, Правительство Приморского края и Дальневосточный федеральный университет.
С тех пор география форумов расширилась. В последние годы они проводились в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и Биробиджане при поддержке местных властей. Цель всех форумов — объединить медиасообщество для обсуждения актуальных вопросов в сфере коммуникаций, просвещения специалистов и укрепления профессиональных связей. Журналистское сообщество России и ведущие медиаэксперты страны проявляют большой интерес к этим мероприятиям.