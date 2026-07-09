Хабаровск в июле примет Дальневосточный Медиафорум-2026

— Современная журналистика ушла от формата догм и директив и строится на диалоге между медиа и аудиторией. Поэтому сегодня важно искать точки соприкосновения, которые позволят наладить контакт между всеми участниками процесса, — говорит заместитель министра внутренней и информационной политики Хабаровского края Марина Морозова. — Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин видит власть не только источником новостных поводов, но и активным участником этого диалога — поэтому Дальневосточный Медиафорум в Хабаровске станет масштабной площадкой для обмена лучшими журналистскими практиками и общения СМИ и власти.