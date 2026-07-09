Всероссийский конкурс «Город — сад» приглашает к участию жителей Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Город — сад». Конкурс направлен на поддержку инициатив по озеленению территорий и развитию комфортной городской среды. Участвовать могут все желающие в возрасте от 7 лет.
Конкурсантам предлагают представить свои идеи и проекты, которые помогут сделать города более зелеными, красивыми и уютными. Положением предусмотрены различные тематические номинации, среди которых «Зеленый двор», «Миллион алых роз», «Инновации в озеленении», «Аптека цветовода», «Юный садовод», «Цветы Победы» и другие.
Заочный этап конкурса проходит с 1 мая по 30 июня 2026 года. Очный этап состоится в августе 2026 года в рамках Московского международного фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди».
Подробная информация о конкурсе, положение и форма для подачи заявки доступны на сайте россия-территория-развития.рф.