Всероссийский конкурс «Город — сад» приглашает к участию жителей Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Город — сад». Конкурс направлен на поддержку инициатив по озеленению территорий и развитию комфортной городской среды. Участвовать могут все желающие в возрасте от 7 лет.