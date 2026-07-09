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Для переселения из аварийного жилья в Красноярске закупят 134 квартиры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Департамент градостроительства Красноярска объявил торги на приобретение 134 квартир для переселения горожан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Департамент градостроительства Красноярска объявил торги на приобретение 134 квартир для переселения горожан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы.

Планируется приобрести 72 однокомнатные, 43 двухкомнатные и 19 трехкомнатных квартир. Жилье должно располагаться в домах, введенных в эксплуатацию не позднее 2021 года, и быть полностью готовым к заселению. Квартиры должны иметь чистовую отделку, установленную сантехнику и необходимые инженерные коммуникации.

С начала 2026 года в Красноярске в рамках региональной адресной программы и за счет средств городского бюджета уже переселены 432 человека из 56 аварийных домов, расположенных на улицах Свободная, Добролюбова, Краснопресненская, Свердловская и других.

До конца года департамент планирует обеспечить новым жильем около 600 семей. За последние пять лет в Красноярске жилищные условия улучшили более 6 тысяч граждан.

Квартиры для переселения приобретаются в пределах города как на вторичном рынке, так и в новостройках, напомнили в мэрии.