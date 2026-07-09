Омский министр спорта назвал восстановление ОКР победой

Вместе с тем отменены и проверки российских спортсменов на соответствие критериям политической нейтральности. При этом атлеты, возвращающиеся на международные соревнования, обязаны строго соблюдать антидопинговые требования. До момента полного восстановления в правах РУСАДА тестированием российских спортсменов будет заниматься Международное агентство по тестированию. Окончательные решения о допуске атлетов к отдельным стартам по-прежнему могут принимать соответствующие международные федерации по видам спорта.