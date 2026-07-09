Взрыв произошел в аэропорту Ираншахра, погиб пожарный

На юго-востоке Ирана в здании и на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Ираншахр прогремел взрыв, в результате которого погиб пожарный. Об этом в четверг, 9 июля, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
— Взрыв в здании и на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ираншахр, в небе виден дым… Погиб пожарный в результате нападения на объекты, — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что осколки снарядов от ударов США по иранскому городу Чабахар попали в городскую больницу Имама Али.
США прошедшей ночью нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.
Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов Америки по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.