Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв произошел в аэропорту Ираншахра, погиб пожарный

На юго-востоке Ирана в здании и на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Ираншахр прогремел взрыв, в результате которого погиб пожарный. Об этом в четверг, 9 июля, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

На юго-востоке Ирана в здании и на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Ираншахр прогремел взрыв, в результате которого погиб пожарный. Об этом в четверг, 9 июля, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

— Взрыв в здании и на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ираншахр, в небе виден дым… Погиб пожарный в результате нападения на объекты, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что осколки снарядов от ударов США по иранскому городу Чабахар попали в городскую больницу Имама Али.

США прошедшей ночью нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов Америки по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше