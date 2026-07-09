Около 30 тонн местной фермерской продукции продали на хабаровской ярмарке выходного дня в этом сезоне

На ярмарке выходного дня жители могут приобрести продукцию от местных сельхозпроизводителей. За 20 дней работы здесь купили около 30 тонн продукции от местных фермеров на общую сумму 8,6 млн рублей. Места для реализации товара фермерам представляют бесплатно, за счет краевого бюджета. Также бесплатно предоставляются услуги по проверке качества товаров в ветеринарно-санитарной лаборатории. «Ярмарку проводим регулярно, и уже седьмой год продукция, которую тут продают, пользуется большим спросом. Это важный инструмент поддержки сельхозпроизводителей края. Участвовать могут дачники, владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры и индивидуальные предприниматели. Главное условие — реализовывать продукцию собственного производства», — отметил руководитель центра инжиниринга Краевого сельхозфонда Константин Могильный. Специализированная краевая ярмарка — один из инструментов поддержки фермеров региона. Так, в 2025 году местные фермеры продали 306 тонн продукции на сумму 46 млн рублей за 56 дней торговли. Напомним, что ярмарка выходного дня работает на площадке у краевого цирка.