В Красноярске супружеские пары прошлись по «Мосту семейного счастья»

«​​Ваши семьи — это гордость Красноярска и пример для всех. В том числе для молодых, для многодетных семей. В нашем городе их почти 16,5 тысяч. И мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы счастливых семей в большом Красноярске становилось больше. С днём семьи, любви и верности! Берегите друг друга и свои семейные традиции», — сказал Сергей Верещагин.