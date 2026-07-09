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В Красноярске супружеские пары прошлись по «Мосту семейного счастья»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 июля в городе прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Впервые пешеходный мост рядом с главными городскими часами стал «Мостом семейного счастья».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 июля в городе прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Впервые пешеходный мост рядом с главными городскими часами стал «Мостом семейного счастья».

Праздничную программу открыло дефиле семей-долгожителей, многодетных семей и молодоженов. Участники прошли по красной дорожке через арку в виде сердца к площади перед зданием администрации города.

Среди участников были Полина и Виктор Ряузовы, которые именно в этот день зарегистрировали брак.

«Этот день для регистрации выбрали не случайно, мы хотели начать нашу семейную историю с этого знака любви — замечательной даты. Смотрим на пары, которые прожили вместе много лет, и очень радостно идти по этому мосту с ними рядом», — рассказал Виктор.

Ровно в полдень на площади перед администрацией состоялась торжественная церемония поднятия флага Красноярска.

После церемонии в администрации чествовали супругов, проживших в браке 50 и более лет. С праздником их поздравил глава города Сергей Верещагин вместе со своей супругой.

«​​Ваши семьи — это гордость Красноярска и пример для всех. В том числе для молодых, для многодетных семей. В нашем городе их почти 16,5 тысяч. И мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы счастливых семей в большом Красноярске становилось больше. С днём семьи, любви и верности! Берегите друг друга и свои семейные традиции», — сказал Сергей Верещагин.

Среди награжденных была семья Васильевых, прожившая вместе 58 лет. Юрий Андреевич — почетный ветеран КрАЗа, Валентина Григорьевна — ветеран труда РФ, учитель биологии и организатор воспитательной работы школы № 91.

Поздравления также принимали Михаил Яковлевич и Галина Михайловна Хомайко, которые в августе отметят 56 лет совместной жизни.

«Наша история любви началась в детстве. В 4 классе, когда нам было по 10 лет. Мы прожили счастливую жизнь и ни разу друг с другом не поругались. Секрет нашего долголетия прост: это любовь, понимание и верность», — рассказал Михаил Яковлевич.

В завершение мероприятия семьям-долгожителям вручили памятные подарки, а праздничную программу украсил музыкальный подарок. «Мост семейного счастья» работал для жителей и гостей Красноярска до 20:00.